Festa de l'estiu del Club Piolet

Festa de l'estiu del Club PioletUn any més ens trobarem per passar un matí de dissabte súper xulo!. Escaldes-Engodany.Festival cultural capdavanter i únic en el seu format i continguts que vol ser un referent, gràcies a la implicació de les diferents formacions musicals del país, reforçades amb actuacions foranes.Andorra la Vella.Orquestra barroca: Vespres d'ArnadíOrgue positiu: Nicolas LicciardiDirecció: Catherine Métayer. Hora: 19 h.Canillo.Les corals Les Orenetes i Sant Antoni de la Massana i la Coral Corazonistas de Barcelona oferiran un concert comú a l’església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana. Hora: 21 h.La Massana.Descobreix el camí cap a l’èxit del teu projecte d’emprenedoria amb la nostra mentoria personalitzada, amb Jorge Garcés i Jessica Rivera. Hora: 10 h.Escaldes-Engordany.Descobreix com i per què podem elevar la nostra energia mitjançant els cristalls. Amb Alejandra Yannelo (Fertil NaturaI). Hora: de 9.30 a 13.30 h.Escaldes-Engordany.Acompanyats del Manel Niell, biòleg de l'AR+I, farem un recorregut per la vall per aprendre a identificar algunes de les plantes. Hora: de 9.30 a 13.30 h.Escaldes-Engordany.hidroelèctric d’Engolasters’Andorra Sostenible i FEDA t’apropem a instal·lacions de producció elèctrica claus en la transició energètica del nostre país.Hora: d’11 a 12.30 h.Escaldes-Engordany.Com a novetat d'enguany, la festa s'acompanyarà de la participació d'escoles de dansa del país i de música en directe a càrrec del DJ Bandera. Us hi esperem!. Hora: 11 h.Encamp.Actuació castellera amb motiu de la celebració de la Diada dels Pirineus, amb els Castellers d’Andorra i els Malfargats del Pallars.Hora: 17 h.Ordino.Els grups infantils Pròleg i Rèplica i els grups de circ i aeris de l’Aula de Teatre i Dansa presenten: Acció! 3, 2, 1... Mans enlaire i palplantat. Adaptació i direcció: Gemma Garcia Figuera. Hora: 21 h.Andorra la Vella.Un magnífic treball dels nens i nenes dels taller de plàstica de l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, que durant tot un curs s’han convertit en estudiosos del món màgic, tot descobrint i creant éssers fantàstics! Hora: 9 h.Andorra la Vella. Fins al 23 de juny.Exposició dels alumnes del curs Projecte d’Autor de l’Escola d’Art del comú.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal.Ordino. Fins al 30 de juny.