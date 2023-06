Hi ha un instint de pertinença natural en tu que et fa gravitar cap a casa teva. Com un colom missatger que va ser deixat anar a 5000 milles del seu lloc d'origen, saps exactament el camí que has de prendre per tornar al teu niu de la manera més eficient i directa possible. L'alineació celestial d'avui us farà sentir sorprenentment sentimental respecte a la vostra situació domèstica.