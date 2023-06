Actualitzada 16/06/2023 a les 07:19

Xerrada amb Alejandra Yannelo (Fertil Natura). Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Joaquín Matas proposa espectacles de màgia participativa, que tenen com a eix central una constant interacció amb el públic assistent. Hora: 17.30 h.Sant Julià de Lòria.C/ Anna Maria Janer - Escenari MyAndbank:18.30 h: Batoca’m (itinerant)19 h: Espacio VacíoDJ Robznow20.45 h: Marta KnightDJ Robznow22.45 h: Charlotte FeverDJ Oscar BabaniPlaça Guillemó:18.30 h: Batoca’m (itinerant)19.30 h: Al Toque21.30 h: WaverPlaça del Poble:18.30 h: Batoca’m (itinerant)DJ Magobe20 h: Steve SmythDJ Madam23.15 h: The ButtshakersDJ John HoltPlaceta Sant Esteve Escenari Cynthia Lim17.30 h: Jambo Escola18.30 h: Batoca’m (itinerant)19 h: Old School21 h: La Jam del JamboPlaceta Mojó Escenari Jazz Messengers18.30 h: Batoca’m (itinerant)20 h: Km 0 Trio22 h: The Odd’s QuintetCap del carrer17.30 h: Jambo Escola18.30 h: Batoca’m (itinerant)19 h: El último Toscano20.45 h: Ladis B22.30 h: Lluís CartesEls grups infantils Pròleg i Rèplica i els grups de circ i aeris de l’Aula de teatre i dansa presenten: Acció! 3, 2, 1... Mans enlaire i palplantat. Adaptació i direcció: Gemma Garcia Figuera. Hora: 21 h.Andorra la Vella.Un magnífic treball dels nens i nenes dels taller de plàstica de l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, que durant tot un curs s’han convertit en estudiosos del món màgic, tot descobrint i creant éssers fantàstics! Hora: 9 h.Andorra la Vella. Fins al 23 de juny.Exposició dels alumnes del curs Projecte d’Autor de l’Escola d’Art del comú.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal.Ordino. Fins al 30 de juny.