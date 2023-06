Esports a Netflix?

Actualitzada 16/06/2023 a les 07:16

Netflix s’està plantejant fer el salt a la difusió d’esports en directe per continuar sumant nous subscriptors, i la retransmissió d’un torneig de golf amb celebritats podria ser el punt de partida. La plataforma està negociant l’emissió d’un campionat de golf des de Las Vegas la tardor vinent en el qual participarien, entre d’altres personalitats, golfistes professionals i pilots de Fórmula 1.Aquesta iniciativa, que suposaria la primera incursió de Netflix en les retransmissions esportives en directe, comptaria amb els protagonistes de les seves docusèries Full Swing i Drive to Survive, que respectivament van seguir les carreres de golfistes professionals i pilots de la màxima categoria del món del motor durant la temporada 2022.Grans conglomerats com Disney compten amb serveis a la carta especialitzats en esports, com ESPN, però els executius de Netflix sempre s’han mantingut recelosos d’endinsar-se en la difusió d’aquesta mena de continguts en directe degut, sobretot, al gran cost de la compra dels drets d’emissió.Aquest torneig de golf oferiria a la companyia la possibilitat d’experimentar amb la programació esportiva i constatar l’interès real dels seus potencials subscriptors, sense realitzar una inversió tan alta com suposaria l’adquisició dels drets d’una de les grans lligues de futbol, bàsquet o beisbol. Així mateix, suposaria un incentiu econòmic en termes de publicitat per a la plataforma, que ofereix plans de subscripció amb anuncis a preu reduït des de l’any passat.Netflix ja ha experimentat amb la retransmissió en directe d’esdeveniments d’entreteniment, com un especial de comèdia amb Chris Rock. La plataforma va fracassar, però, amb la difusió del reality Love Is Blind, l’emissió del qual va patir un tall d’una hora. Al final es va optar per enregistrar-lo.