Concert de la banda. Cal reservar al 730 099 o al bicilab@comuandorra.ad. Hora 19 h.Andorra la Vella.Concert de Benjis Band i DJ Helder Barroso. Hora: a partir de les 20.30 h.Escenari MyAndbak.Andorra la Vella.La Nit de la candela és un esdeveniment únic i fascinant. La seva peculiaritat consisteix en la creació d’un ambient íntim i surrealista a través de milers d’espelmes, que permeten que els espais on es du a terme es converteixin en un lloc màgic, accentuant-ne així l’arquitectura. Hora: de 21.30 a 1 h.Arriben els festivals de final de curs de les activitats culturals impulsades des del departament de Cultura i Afers Socials del comú d’Encamp! Hora: 20 h.Encamp.L’start-up ha fet accessibles molts punts d’interès turístic del país. Vine a descobrir com funciona i com pots contribuir al canvi social positiu. Amb Quim Barceló, soci fundador de Parl’App. Hora: 19.30 h.Escaldes-EngordanyParlarem sobre el potencial de l’urbanisme com a democratitzador de l’ús de les ciutats i veurem, a partir de casos pràctics, com l’aplicació de criteris de disseny inclusiu i amb perspectiva de gènere ens permet assolir uns espais més amables, més acollidors i que garanteixen les mateixes oportunitats per a totes les persones. La conferència serà a càrrec de la Sra. Trilce Fortuna. Hora: 19 h.Andorra. Andorra la Vella.Conferència impartida per la doctora Montse Pàmias, en què parlarà dels resultats de la implementació del protocol TDAH a Catalunya i la seva implicació en l’assistència mèdica i a les escoles. Hora: 18 h.Escaldes-Engordany.Presentació de Muertos, ¿quién os ha muerto?, traducció al castellà del supervendes de l’escriptor Iñaki Rubio. Hora: 19 h.Andorra la Vella.Un magnífic treball dels nens i nenes dels taller de plàstica de l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, que durant tot un curs s’han convertit en estudiosos del món màgic, tot descobrint i creant éssers fantàstics! Hora: 9 h.Andorra la Vella. Fins al 23 de juny.Exposició dels alumnes del curs Projecte d’autor de l’Escola d’Art del comú d’Andorra la Vella.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.