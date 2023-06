HBO Max apuja tarifes

Actualitzada 15/06/2023 a les 06:12

Les plataformes de streaming continuen desenvolupant plans de viabilitat econòmica i HBO Max ha estat l’última a moure fitxa. La companyia ha decidit incrementar aquesta setmana les tarifes de preus en diversos països, entre els quals Andorra i Espanya, que comparteixen la mateixa àrea d’emissió i, per tant, també les mateixes franges de preus.HBO Max ha confirmat que està apujant la tarifa a bona part d’Europa. Per exemple, al Principat, a Espanya i a diversos països nòrdics aquests preus s’incrementen un euro, mentre que a Bulgària i Portugal l’augment ha estat de dos euros. La nova tarificació ja s’estan aplicant, tant a nous clients com a tots aquells que ja estaven abonats al servei.Com queden els preus a Andorra? La tarifa passa de 8,99 a 9,99 euros, amb algunes excepcions. Per començar, els clients que estan subscrits a la quota anual no percebran cap augment i aquells que gaudeixin de l’oferta de llançament del 50% (amb la qual fins ara podien accedir a la plataforma per 4,49 euros mensuals), passen a pagar cinc euros. A més, tampoc veuran canvis en la tarifa aquells que estiguin pagant la subscripció anual a meitat de preu ni, en el cas d’Espanya, els usuaris que tenen contractat el servei a través de Vodafone.Des de la companyia han assegurat, a través d’un comunicat de premsa i d’un correu enviat als clients, que aquest canvi es deu “als increments en els costos d’adquisició, creació de continguts i desenvolupament de productes”. Aquesta pujada, asse­guren, permetrà “continuar invertint en contingut de qualitat i l’experiència de producte que ens esforcem per oferir als clients”. En qualsevol cas, cal ressaltar que molts usuaris ja han expressat en els darrers dies el malestar amb la decisió de la companyia, principalment a través de les xarxes socials.