Estrena del videoclip del Cor de Rock

Cartell del videoclip 'I want to sing'

Actualitzada 15/06/2023 a les 14:32

Els cinemes Illa Carlemany emetran el dissabte vinent a les 12 hores l'estrena del videoclip 'I want to sing' del Cor de Rock de l'Escola Andorrana sota a direcció d'Hèctor Romance i música d'Albert Gumí. Aquesta cançó té la finalitat de denunciar la situació crítica en la qual es troba el món per la creixent contaminació i pel canvi climàtic. A més de les tensions entre països i les guerres que amenacen la pau mundial. La cançó es va estrenar el passat desembre i ara es podrà veure acompanyada del videoclip al cinema Illa Carlemany el dia 16 de forma gratuïta.