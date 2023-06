Els premis més polèmics

Actualitzada 14/06/2023 a les 06:04

Les productores Dick Clark Prods. (DCP) i Eldridge Industries van anunciar ahir la compra dels drets dels Globus d’Or, els premis de cinema i televisió que arrosseguen un llarg historial de polèmiques, a l’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA). La transferència, que implica que els guardons passin a mans d’un ens amb ànim de lucre, suposa la dissolució de la institució que els va fundar el 1943.“El dia d’avui marca una fita important en l’evolució dels Globus d’Or”, va afirmar el president d’Eldridge, Todd Boehly, qui ja exercia com a conseller delegat interí de l’HFPA després que l’associació aprovés el juliol de l’any passat que fos una empresa la que administrés els seus actius. Fins aleshores, l’HFPA operava com una entitat sense interès lucratiu que tenia un contracte pel qual la cadena NBC pagava 60 milions de dòlars l’any per produir la gala, que anaven destinats a causes benèfiques.Els nous administradors seran els encarregats de gestionar la cerimònia anual dels Globus d’Or i miraran de trobar noves oportunitats comercials per revertir una tendència negativa que els ha portat dels 26,8 milions d’espectadors de 2005 fins a un mínim històric de 6,3 milions enguany. “La nostra missió és continuar creant la cerimònia de lliurament de premis més dinàmica de la televisió en directe vista a tot el món”, va assegurar el director executiu de DCP, Jay Penske.La 81a edició dels premis està prevista per diumenge 7 de gener del 2024, si bé encara no s’ha anunciat quin canal de televisió o plataforma de streaming la transmetrà, després que la vinculació amb l’NBC expirés a principi d’aquest any. Així mateix, DCP pretén establir al costat d’Eldridge una nova Fundació Globus d’Or per continuar el llegat de recaptació de fons benèfics.Els Globus d’Or del 2023 van suposar el retorn d’aquests guardons a la televisió després de la cerimònia no televisada de 2022, enmig de la polèmica per la falta de representació afroamericana entre els membres de l’HFPA. Un any abans, Los Angeles Times va revelar que l’ens havia incorregut en suposats delictes de corrupció i tràfic d’influències a l’hora de triar els guanyadors.