‘Ciberseguretat per a tothom’

Actualitzada 14/06/2023 a les 06:06

Coneix i resol els dubtes sobre ciberseguretat per al teu dia a dia. Amb Jorge Garcés, d’Aumentium. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.Petites sessions creades per gaudir jugant amb la llum i el material sensible, que ens premetran crear imatges/dibuixos-llum. Hora: de 10 a 12.30 h.. Andorra la Vella.Fruites i hortalisses Jin Shin Jyutsu és el llibre que han fet Francina Anglada i Carmen Prats amb l’objectiu de donar a conèixer les claus per cuidar el cos a través de l’alimentació i del Jin Shin Jyutsu, una teràpia japonesa mil·lenària. Hora: 19.30 h.. Sant Julià de Lòria.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria.Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la seva setena mostra, titulada Khrôma. L’univers emocional del color, una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.. Fins al 7 de gener del 2024.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les Valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país.Ordino.Un magnífic treball dels nens i nenes dels taller de plàstica de l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, que durant tot un curs s’han convertit en estudiosos del món màgic, tot descobrint i creant éssers fantàstics! Hora: 9 h.Andorra la Vella. Fins al 23 de juny.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d’autor de l’Escola d’Art del comú d’Andorra la Vella. CAndorra la Vella. Fins al 26 de juny.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal.Ordino. Fins al 30 de juny.Diàleg amb Javier Balmaseda.Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.