Confiança en 'Rapa'

Actualitzada 13/06/2023 a les 06:49

Movistar Plus+ confia plenament en Rapa. Després de signar la millor estrena de ficció de la temporada l’any passat amb el lliurament inicial, la sèrie protagonitzada per Javier Cámara i Mónica López té molt a prop el llançament de la segona tanda, que arribarà aquest dijous. I això no és tot, ja que la tercera temporada ja ha estat encarregada abans fins i tot que el públic pugui dictar sentència sobre el salt de Cedeira a Ferrol en els nous episodis.La renovació va ser confirmada ahir en el marc la jornada de promoció de la segona temporada. Durant les entrevistes concedides a diferents mitjans, tant els productors Susana Herreras (Movistar Plus+) i Alfonso Blanco (Portocabo) com els creadors Fran Araújo i Pepe Coira van anunciar aquesta tercera entrega, que a més servirà de tancament de la història. Quant al full de ruta del lliurament definitiu, no es va especificar quan arrencarà el rodatge, però sí que es va esgrimir un “pròximament” que convida a pensar que els terminis poden ser similars als de la segona, filmada a la tardor del 2022 i llançada a les portes de l’estiu següent.Abans de submergir-nos en el tancament de la història, tocarà aprofundir en el misteri d’aquesta segona temporada. Deixant enrere els carrers de Cedeira, Rapa abraça ara una ambientació més expansiva en mudar-se al Ferrol, on Maite i Tomás s’embarquen en dues investigacions paral·leles. D’una banda, la guàrdia civil accedirà a l’hermètic entorn de l’Arsenal per mirar de resoldre un misteri ajustant-se a la burocràcia i el secretisme militars, mentre que el personatge interpretat per Javier Cámara continuarà alimentant la seva fascinació per la intriga interessant-se per un cas a punt de prescriure. En aquesta ocasió, la direcció és a càrrec de Rafa Montesinos i Marta Pahissa, que han treballat a partir dels guions rubricats per Coira i Araújo.