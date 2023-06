Amazon vol anuncis

Actualitzada 12/06/2023 a les 06:57

Amazon està buscant vies addicionals per rendibilitzar la seva aposta per l’entreteniment. Seguint els passos dels altres colossos del món del vídeo sota demanda, la companyia fundada per Jeff Bezos ja està planejant incorporar una tarifa amb anuncis a Prime Video, la plataforma darrere de projectes tan ambiciosos (i costosos) com CitadelEl señor de los anillos: Los anillos de poder, que estan al capdavant de la multimilionària inversió en contingut propi.Segons ha avançat The Wall Street Journal, Amazon porta setmanes rumiant la idea d’implantar un pla que estengui els espots publicitaris a Prime Video. D’aquesta manera, es reestructurarien les tarifes i ascendirien els ingressos econòmics relatius al servei, la qual cosa remaria a favor del full de ruta de l’actual president, Andy Jassy, que ha imposat una estricta política de retallades que s’ha saldat amb milers d’acomiadaments. En qualsevol cas, les converses sobre la incorporació d’anuncis estan en una fase preliminar, per la qual cosa el nou pla no arribaria en el futur immediat.Tot i així, tots els camins semblen conduir a aquest destí. Actualment, Amazon tan sols està per darrere de Google i Meta en l’àmbit dels ingressos per publicitat digital als Estats Units. Amb 9.500 milions de dòlars, el gegant del comerç en línia té en aquesta via d’ingressos una autèntica mina per explotar, i les companyies de publicitat també estan molt interessades a associar-se amb Amazon.L’empresa té moltes opcions damunt de la taula a l’hora de replantejar les tarifes de Prime Video. La més plausible seria afegir la publicitat -Amazon vol que les pauses siguin breus-, a la subscripció actual i brindar la possibilitat de pagar més per deslliurar-se dels espots i guanyar algun altre avantatge. No obstant això, l’estratègia encara no està del tot definida.