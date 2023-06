Purga a Disney+

Actualitzada 11/06/2023 a les 07:10

Els resultats financers de Disney+ tenen una víctima molt clara: els usuaris. La companyia va anunciar fa unes setmanes que duria a terme una reforma seriosa de la plataforma audiovisual i que moltes de les seves produccions pròpies abandonarien el catàleg de Disney+ per poder fer front a la sagnia de subscriptors i d’inversors. Ara, sembla que la gran purga al servei de streaming ha començat, ja que centenars de pel·lícules i sèries van camí de desaparèixer de la plataforma.El més sorprenent és que no tan sols es tracta de sèries que pertanyen a altres productores, sinó que, al contrari, són ficcions que ha produït la mateixa Disney+ i que desapareixeran de la plataforma, fent impossible en molts casos que els espectadors puguin gaudir-les d’altres maneres. Almenys legalment parlant.D’acord amb Variety, durant els darrers dies Disney ha eliminat prop de cent sèries i films del seu catàleg original, tant de Disney+ com d’Hulu -en aquells països en els quals aquest servei està disponible-. Sèries tan recents com Willow i pel·lícules icòniques com Doce en casa desapareixen sense deixar rastre de la plataforma.La companyia té com a objectiu amortitzar 1.500 milions de dòlars fent aquesta gran purga. En paral·lel, sembla que Disney+ apostarà per una menor quantitat de novetats, però de major qualitat, per reajustar el seu catàleg. D’aquesta manera, l’empresa espera fer-se un lloc en un mercat molt saturat.Això crea un fosc precedent de cara als consumidors, que paguen per un producte que no saben si continuarà estant disponible l’endemà. Al principi, les produccions pròpies donaven una certa garantia de permanència, però sembla que tampoc estan exemptes d’aquests problemes que sí que era natural que tinguessin les produccions de tercers.