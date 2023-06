Avui podria resultar un dia força agradable per a totes les persones molt treballadores d'aquest món com tu. La força de canalització planetària t'aportarà tota l'energia necessària per enfrontar-te a les tasques més exigents. Però igualment t'hauries de cuidar de no sentir esgotament.

Taure

Quina increïble vitalitat desplegaràs avui! És temps d'arremangar-se els punys i de posar-se a treballar. Res no podrà aturar aquesta combinació d'energia i desbordant sàvia creativitat! L'energia astral en joc t'ajudarà amb aquesta idea en què penses des de fa un temps. Només vés amb compte sobre el que vols fer. Bessons

Potser ja has sentit que en aquest moment tens una gran energia que circula per les venes. Els Astres interfereixen sacsejant-te, causant-te una mena de renovació interior en permetre't albirar perspectives noves i inesperades sobre les coses. Avui, la configuració dels planetes et donarà una mica més de control sobre la situació de la que potser vas tenir dies enrere. Però només per avui! Cranc

Gràcies a l'ajuda dels astres, avui potser tinguis més brillantor als ulls. En aquest moment pot resultar una mica més fàcil enfrontar-te als problemes. La teva vida està caminant amb més suavitat i descobriràs que tens més sensibilitat envers els temes personals aliens. Avui es veurà afavorida la comunicació en general, i les relacions entre germans o persones que juguen aquest rol a la teva vida en particular. Lleó