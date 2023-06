Concert - Clàssicand

Actualitzada 11/06/2023 a les 07:12

Rescatem les Juliet letters. Elvis Costello i el Brodsky Quartet van compondre aquesta meravella el 1993 i aprofitem els trenta anys de la seva publicació per oferir-la en primícia per L’Ulysses Quartet i en la veu del gran Benny Benack III. Hora: 21 h.Plaça del Consell. Andorra la Vella.Concert d’Orgue de l'alumnat de Teclats Històrics. Hora: 17 h.Església de Sant Esteve. Andorra la Vella.Tallers familiars per entendre i participar en la sinestèsia musicopictòrica. Al ritme de la banda sonora original Khrôma, els assistents al taller hauran de crear les seves obres abstractes tot deixant-se emportar pels sons i les emocions amb la tècnica del guaix. Hora: 11 i 12 h.Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.Cursa d’orientació de la Trobada de Germanor de Canillo i Ordino. Hora: 9 h. Coll d’Ordino. Canillo.TALLERSUn taller adreçat als més petits de la casa i amb el qual s'introduiran en les pràctiques bàsiques de l'arqueologia a partir del joc. A càrrec de Gerard Remolins. Activitat recomanada a partir de 8 anys. Hora: 12 h. Farga Rossell. La Massana.Festival Esbart Valls del Nord per a petits, infantils i juvenils. Hora: 18 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.La Jove Companyia Nacional de Dansa d'Andorra estrena la seva primera producció escènica: La jove revolució. La companyia està formada per sis joves intèrprets amb ganes de fer-se escoltar i expressar-se. Hora: 12 h i 17 h.Antiga Caserna de Bombers. Andorra la Vella.El centre d'Andorra la Vella torna a florir del 2 al 13 de juny amb escultures florals de gran format i decoracions repartides per tota la parròquia. Vine i descobreix-les! Les trobaràs en alguns dels espais més icònics de la capital.Diversos espais. Andorra la Vella.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva. Museu del Còmic. Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol.