L'energia astral en joc avui està creant algunes interaccions estranyes amb els altres. Potser els teus familiars estiguin plens d'energia mentre tu només vols fer una migdiada i descansar. Podries sentir-te una mica fora d'ona, sense poder connectar-te amb ells al mateix nivell. Això no t'hauria de crear cap problema. Simplement no t'obliguis a fer activitats que no tens ganes de fer. I si no et sents amb energia per a alguna cosa, dorm!