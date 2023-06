Pilar Cabrera · Festival Internacional d’OrgueAnd 2023

Actualitzada 10/06/2023 a les 06:39

Concert de Pilar Cabrera, amb obres de Axford, Watson, Donati, Swayne i Pérez. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Un festival de l’art de la paraula a Andorra, en francès i en català. Esdeveniments i espectacles adreçats a un públic transgeneracional: contes d’aquí i d’allà, contes i música, excursions amb contes. Hora: de 12 h a 15 h.Andorra la Vella.Dues propostes que portaran a Andorra dues de les companyies més interessants de l’actualitat. La primera és Approach 18 / Stairs / Olivier / Touch. The Unreachable suspension point, el solo de dansa de la companyia de Yoann Bourgeois que s’ha convertit en referent a través de la seva viralització a les xarxes socials. Horari: a les 12.30 h, 16 h, 18 h i 20 h.Andorra la Vella.Es tracta de l’estrena a Europa de la nova creació de la companyia Israeliana Vertigo Dance Company. Vertigo és una de les companyies de dansa contemporània més aclamades del moment i Makom és el títol del darrer treball. Hora: 21 h.Andorra la Vella.Taller adreçat a joves, per aprendre nocions bàsiques sobre l’inici de la fotografia i el funcionament de la càmera fosca. Hora: de 10 a 14 h.Sant Julià de Lòria.Tallers familiars per entendre i participar en la sinestèsia músic-pictòrica. Al ritme de la banda sonora original Khrôma, els assistents al taller hauran de crear les seves obres abstractes tot deixant-se emportar pels sons i les emocions amb la tècnica del guaix. Hora: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h.. Escaldes-Engordany.Sessió de melodic house. T’esperem a l’IQOS Lounge, un lloc ple d’artistes incombustibles i experiències úniques. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol del 2023.La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica de quina manera aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes. Bici Lab Andorra -Andorra la Vella.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la seva setena mostra, titulada KHRÔMA. L’univers emocional del color, una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les Valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fan reviure la història del país.Ordino.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d'Autor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.