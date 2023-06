'Ahsoka', més a prop

Actualitzada 10/06/2023 a les 07:36

Ahsoka, una de les sèries més esperades de l’univers Star Wars, arribarà a Disney+ el 23 d’agost, ha anunciat la plataforma en un comunicat. Ambientada després de la caiguda de l’Imperi, la ficció narra la història d’Ahsoka Tano, interpretada per Rosario Dawson, una antiga Jedi que investiga una amenaça emergent que plana sobre una galàxia vulnerable.Dawson reprèn a la sèrie el personatge que ja va interpretar a The Mandalorian. Al seu costat hi haurà un elenc format per Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen i Eman Esfandi.Ahsoka és la segona sèrie derivada de The Mandalorian –protagonitzada pel xilè Pedro Pascal–, al costat de The Book of Boba Fett, estrenada ara fa dos anys i que no va gaudir de l’èxit esperat. També s’havia anunciat la producció d’un tercer spin-off, Rangers Of The New Republic, però el projecte va ser finalment cancel·lat.Les primeres imatges d’aquesta nova sèrie es van veure el mes d’abril passat en el marc de l’Star Wars Celebration, que es va desenvolupar a Londres. En aquell avançament es podia veure Ahsoka tot dient: “Alguna cosa està arribant, una cosa fosca, puc sentir-la”.Ara, Disney ha publicat un segon tràiler en el qual apareix, d’esquena, el Gran Almirall Thrawn com a substitut de l’emperador Palpatine en el tron de l’Imperi. Ahsoka era la padawan d’Anakin Skywalker abans de convertir-se en Darth Vader. I una de les grans incògnites de la sèrie és saber si tornarà Hayden Christensen, que va interpretar el dolent per excel·lència de Star Wars a la segona trilogia.La sèrie està escrita per Dave Filoni, que exerceix de productor executiu al costat de Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson i Carrie Beck.