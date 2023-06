Ara, també els actors

Actualitzada 09/06/2023 a les 06:50

Els actors i les actrius de Hollywood i els productors de cinema i televisió dels Estats Units van començar a negociar ahir un nou conveni col·lectiu davant l’amenaça dels intèrprets de sumar-se a la vaga que estan duent a terme els guionistes. En un comunicat conjunt, el Sindicat d’Actors (SAG-AFTRA) i l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP) van anunciar que cap de les dues organitzacions “farà comentaris als mitjans de comunicació” durant aquest procés de diàleg. Un procés que es preveu llarg i complex i que, de desembocar en aturada per part dels actors, agreujaria la crisi actual de la indústria, que s’ha vist obligada a aturar nombroses produccions.El sindicat, que agrupa els actors i presentadors de ràdio i televisió, ha aprovat aquesta setmana per aclaparadora majoria anar a la vaga si no s’aconsegueix un acord amb els productors per renovar el conveni col·lectiu, que venç el 30 de juny.Les reivindicacions dels intèrprets són similars a les del Sindicat de Guionistes (WGA), que porta sis setmanes d’aturada, la qual cosa ha paralitzat films i sèries de televisió. Els actors, molts dels quals han mostrat el seu suport als guionistes en la pugna amb els grans estudis, demanen una millora dels salaris i de les condicions laborals, que consideren que no s’han ajustat prou a la inflació i a les disrupcions de l’streaming. A més, també hi ha preocupació a causa de l’ús d’imatges generades amb intel·ligència artificial i la gestió de drets d’imatge.L’última vegada que els actors de Hollywood van anar a la vaga va ser l’any 2000, mentre que els guionistes també van fer una important aturada el 2007. La vaga actual ja s’està fent notar sobre la indústria, pausant la producció de sèries com Stranger Things, Cobra Kai o The Last of Us, així com diversos programes de televisió.