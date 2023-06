Adeu a 'Perry Mason'

Actualitzada 08/06/2023 a les 06:22

HBO Max ha decidit cancel·lar de manera definitiva Perry Mason després de dues temporades. La ficció, creada per Ron Fitzgerlad i Rolin Jones, es va estrenar l’any 2020 i està centrada en els inicis professionals del famós advocat de la sèrie literària creada per Erle Stanley Gardner.“Estem molt agraïts per la notable tasca duta a terme per Matthew Rhys i l’elenc i l’equip sense igual de Perry Mason per la seva reinvenció d’una franquícia tan estimada i històrica. Si bé no seguirem endavant amb una altra temporada, estem emocionats de continuar treballant amb els brillants creatius de Team Downey en projectes futurs”, ha declarat HBO en un comunicat, en què reconeix especialment la feina de l’actor protagonista.I és que gràcies a la seva interpretació, Rhys va ser candidat al premi Emmy. Altres noms, com ara els de Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, Eric Lange, Diarra Kilpatrick i Justin Kirk, també formen part del repartiment de la ficció. Fitzgerald i Jones, els creadors, van ser els showrunners de la primera tanda, tasca que la segona temporada va ser a càrrec de Jack Amiel i Michael Begler.Tot i les grans dades que va assolir la sèrie en la primera temporada a HBO, una important caiguda d’audiència a la segona tanda, estrenada el març passat, hauria estat el detonant de l’abrupte final a la plataforma.Basada en els personatges creats per l’autor Erle Stanley Gardner, la sèrie dramàtica segueix els orígens de l’advocat defensor criminalista més llegendari de la ficció estatunidenca: Perry Mason.Quan el cas de la dècada truca a la seva porta, la recerca incessant de Mason per conèixer la veritat revela una ciutat fracturada i, probablement, un camí cap a la seva pròpia redempció. La ficció està ambientada a la dècada del 1930.