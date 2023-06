Resultats decebedors

Actualitzada 07/06/2023 a les 06:16

La sèrie Los pacientes del doctor García ha suposat una important ensopegada en qüestió d’audiències per a TVE. La ficció, basada en la novel·la homònima d’Almudena Grandes, ha quedat lluny de liderar la seva franja d’emissió i, per això, la corporació ha decidit canviar el seu horari i portar-lo al late night. Així es pot comprovar a la graella avançada per La 1 per avui, en què l’emissió figura programada a les 0.05 hores.Aquest moviment deixa un buit important en la nit de la cadena, i per ocupar-lo tirarà de reposicions. En concret, es tornarà a emetre la pel·lícula per a televisió Laura y el misterio del asesino inesperado, un episodi especial de Los misteriors de Laura que es va gaudir per primera vegada el gener del 2022. Aleshores, el film va congregar 1.239.000 espectadors amb un 10,4% de share. Una dada sensiblement més alta que les que està obtenint la sèrie protagonitzada per Javier Rey i Verónica Echegui.Los pacientes del doctor García es va estrenar el 19 d’abril a La 1, i en la seva estrena va aconseguir 1.135.000 espectadors, amb un 10,1%. Va ser la seva millor dada, ja que setmana a setmana ha anat patint un brutal desgast en audiències que l’ha fet caure fins als 460.000 televidents i un 3,6%, registrats la nit de dimecres 31 de maig. De fet, excepte en la seva primera nit, cap dels lliuraments ha superat el 6% de quota de pantalla, quan la mitjana de La 1 al maig ha estat de nou punts.Cal destacar que Los pacientes del doctor García ha emès només 7 dels 10 episodis a La 1, però que la sèrie completa està disponible a Netflix. I és que, per primera vegada, es va decidir que la ficció arribés de manera simultània en obert i en plataformes de pagament. Això va succeir pel fet que la productora Diagonal va tenir retards en la postproducció i no va aconseguir arribar als terminis fixats.