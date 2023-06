Les teves ambicions podrien realment agafar vol. Tot i que tens moltes metes per a tu mateix/a, de vegades no les poses en acció. Ara sentiràs motivació per posar les coses en marxa. La influència de l'alineació planetària us ajudarà a ser audaç. Dirigiràs les coses a la direcció correcta, expressant-te apassionadament i rebutjant un no per resposta. Podràs aconseguir molt avui si apuntes a la direcció dels teus somnis.