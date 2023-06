‘La nit del teu poema’

Actualitzada 07/06/2023 a les 06:20

El Club de lectura de les valls del nord està organitzat conjuntament entre les biblioteques comunals d’Ordino i de la Massana i compta amb l’assessorament i la col·laboració literària d’Elena Aranda, lectora professional. Hora: 20.30 h.La Massana i Ordino.Amb el bon temps, a qui no li ve de gust una mica de festa després de la feina? Vine a l’afterwork Disco Khrômatik, que organitza Carnet Jove Andorra conjuntament amb el Museu Carmen Thyssen Andorra, amb una sessió de música a càrrec de Patricia Montovani, menjar, beure i visita guiada a l’exposició! Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.El Cafè del Poble acollirà una tarda de jocs intergeneracional entre els joves de l’Espai Jove i els padrins i padrines de la parròquia. Durant la trobada, els participants gaudiran de jocs de taula mentre comparteixen impressions, experiències i coneixements sobre els diferents jocs.Hora: 15 h.Encamp.Et van explicar que els miracles són possibles, però mai com crear-los. Amb Ferran Prat de Sabiens i Joan Piquer, mestre de reiki.Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.Cineclub. Projecció de la pel·lícula Living, d’Oliver Hermanus, del 2022. Hora: 21 h.Andorra la Vella.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol del 2023.La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica de quina manera aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes. Bici Lab Andorra -Andorra la Vella.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la seva setena mostra, titulada KHRÔMA. L’univers emocional del color, una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les Valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fan reviure la història del país.Ordino.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d'Autor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.