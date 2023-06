Dirigir des del sofà

Actualitzada 06/06/2023 a les 06:18

Encerrada (The Ward) va ser l’últim llargmetratge dirigit per John Carpenter, l’any 2010. Des d’aleshores, la carrera del mestre del terror s’havia reorientat cap a la música, la seva altra gran passió, mentre es generalitzaven els dubtes i els rumors sobre un possible retorn del cineasta a la cadira de director. Aquest moment ja ha arribat, tot i que caldria canviar la cadira pel sofà.El realitzador ha revelat que acaba de dirigir una nova sèrie de televisió, Suburban Screams. Durant el pas pel Texas Frightmare Weekend, el cap de setmana passat, Carpenter va donar alguns detalls del projecte. Però el que més ha cridat l’atenció no ha estat el projecte en si mateix, sinó les condicions en les quals va rodar: la gravació va tenir lloc a la República Txeca, mentre que ell era a la seva casa de Los Angeles. És a dir, a uns 9.500 quilòmetres de distància.“Acabo de finalitzar el rodatge, en remot, d’una sèrie de televisió anomenada John Carpenter’s Suburban Screams. Es va rodar a Praga i jo estava assegut al sofà dirigint-la. Va ser genial”, ha comentat.Cal remarcar que amb prou feines hi ha informació disponible sobre aquesta sèrie. Els pocs detalls, que arriben a través de la premsa txeca, apunten cap a una sèrie de caràcter antològic, amb episodis autoconclusius. Però ara com ara no s’ha fet conèixer cap informació ni sobre el repartiment ni sobre la possible plataforma on es podrà veure la ficció. Se sap que al darrere hi ha la productora txeca Milk and Honey Pictures, que recentment es va fer càrrec de Fundación, adaptació de la sèrie literària d’Isaac Asimov per a Apple TV+.Suburban Screams no és l’única sorpresa que va oferir la intervenció de Carpenter. També va insinuar que “podria haver-hi” una seqüela de La Cosa, l’obra mestra de ciència-ficció i terror que va dirigir el 1982.