El futur de 'Ted Lasso'

Actualitzada 05/06/2023 a les 06:33

Recentment hem viscut els finals de Succession, Barry o The Marvelous Mrs. Maisel, que es van anunciar amb la suficient antelació com per gaudir dels desenllaços sabent que suposarien l’adeu dels seus protagonistes. No obstant això, un cas molt més particular ha estat el de Ted Lasso. Després d’imposar-se durant dos anys consecutius als Emmy, la tercera temporada s’intuïa com el clímax de la comèdia de Jason Sudeikis, que ja havia deixat entreveure que va concebre la història com un tríptic. En cap moment, però, s’ha arribat a confirmar que la tanda que va finalitzar el passat dimecres fos l’última.Els creadors, inclòs el mateix Sudeikis, han jugat a la distracció en totes les seves declaracions, mentre que Apple tampoc s’ha pronunciat en les notes de premsa sobre si aquesta tercera entrega seria la del comiat. Així doncs, en submergir-nos en l’extens episodi final de la tercera temporada, calia esperar qualsevol cosa i, sense entrar en espòilers, el capítol està articulat tant per funcionar com el satisfactori final de la sèrie com per arrencar una nova era. En qualsevol cas, la decisió radica en els showrunners i la plataforma, que no han tancat cap porta.L’últim a pronunciar-se sobre aquest tema ha estat el cocreador Brendan Hunt, que també dona vida a Beard. Preguntat a Reddit sobre el destí de la ficció, ha dit que “aquesta és la veritat al 100%: no ho sabem. No s’ha descartat res, tot és possible; però no ho sabrem fins que hàgim reflexionat a fons sobre aquest tema”.En el cas que s’aposti per seguir endavant, una cosa comprensible en tractar-se del vaixell insígnia d’Apple, hi ha dues vies: prorrogar la sèrie amb una quarta temporada o escindir-la amb spin-offs. Tenint en compte com s’ha democratitzat el protagonisme en aquest darrer lliurament, qualsevol opció sona plausible a hores d’ara.