Retard a 'Euphoria'

Actualitzada 04/06/2023 a les 06:47

La nova temporada d’Euphoria, la tercera, que presentarà un salt temporal enorme des del punt de vista narratiu, trigarà almenys dos anys a arribar. Pel que sembla, la ficció d’HBO encara no té els guions acabats, i la plataforma ha posposat diversos mesos el rodatge de la producció protagonitzada per Zendaya, Sydney Sweeney i Jacob Elordi. Una de les màximes responsables d’HBO, Francesca Orsi, ha comentat quan arribarà a la plataforma.Euphoria és una sèrie especial per al gegant audiovisual. Va arribar el 2019 a la plataforma HBO Max sent un dels seus grans noms propis, i després de dues temporades i diversos especials, es va consolidar com un dels èxits més grans de la cadena en els últims anys. Relatant una història adolescent sobre el pas a l’edat adulta i sobre les addiccions, va enlluernar bona part del públic.El 2020, Euphoria va patir retards per culpa de la pandèmia, i la segona temporada va trigar a arribar. I sembla que el pròxim lliurament també costarà molt més del compte a concebre’s. Si ja se sabia que trigaria a arribar, ara és la plataforma la que remarca que els períodes d’estrena de la tercera temporada es retardaran encara més.A Sam Levinson, autor de The Idol amb The Weeknd i Lily Rose Depp, se li han complicat les coses. La sèrie tenia plans per iniciar el rodatge dels nous capítols aquest mes. Estava tot més que tancat, però Francesca Orsi, responsable de sèries a HBO, ha explicat a Deadline que encara no està tot preparat per al rodatge i que no tenen ni els guions finals per a tots els episodis. Què ha passat? Levinson, creador, guionista i director, no pot acabar els llibrets per culpa de la vaga de guionistes.Per conseqüència, Euphoria haurà d’esperar. Orsi espera poder estrenar la nova temporada el 2025, si tot va bé.