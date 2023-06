‘Jurassic Park - ClàssicAnd’

Actualitzada 04/06/2023 a les 06:53

Concert de cambra amb Minerva Albelda i Jordi Carro (violí), Antoni Serra (flauta travessera) i Clara Vila (clarinet). Pianista acompanyant: Marina Piñeiro. Hora: 12.Andorra la Vella.Des que va ser seleccionada per l'orquestra de Joventuts Musicals de Catalunya als 18 anys, Míriam Manubens ha desenvolupat la seva carrera com a solista i com a pianista de cambra i ha compartit escenaris amb músics com Josep Carreras i el saxofonista belga Alain Crépin, entre d'altres. Hora: 12.30 h.Ordino.Orquestra Reino de Aragón. Josep Caballé-Domenech, director. Una presentació de la pel·lícula completa Jurassic Park amb una actuació en directe de tota la partitura del film, incloent música interpretada per l'orquestra durant els crèdits finals. Hora: 21 h.Andorra la Vella.De les 10 h a les 13 h - Concurs PREMI LAUREDIÀ17 h - Lliurament de premis i concert dels guardonats.Concert de fi de festa a càrrec de l'acordionista Javier López Jaso. Casa Comuna.Sant Julià de Lòria.Recital final d’Arnau Gallardo Riberaygua. Pianista acompanyant: Marina Piñeiro. Hora: 18 hAndorra la Vella.Curs a càrrec de Laura Solsona.Andorra la Vella.Des de la mirada de la descodificació biològica, amb terapeutes de la consulta TGN i Centre TAO Andorra. Hora: de 10 a 14 h.Escaldes-Engordany.5è Concurs Nacional de dibuix. Caldea amb la col·laboració del museu i el Departament de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany organitzen un taller de pintura a l’aire lliure per a infants d’entre 3 i 10 anys. Hora: 11 h.Escaldes-Engorany.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlic, des del 1900 al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien estar fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva. Museu del Còmic. Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol del 2023.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d'Autor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella. CentreAndorra la Vella. Fins al 26 de juny.