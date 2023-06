Les sèries del mes (i III)

Actualitzada 03/06/2023 a les 06:47

La noche que Logan despertó, 27 de juny a Filmin. Primera sèrie creada, dirigida i protagonitzada per l’aclamat cineasta canadenc Xavier Dolan, director de pel·lícules com Yo maté a mi madre (2009), Mommy (2014) o Los amores imaginarios (2010), que adapta l’obra de teatre La nuit où Laurier Gaurdeault s’est réveillé, de Michel Marc Bouchard. La sèrie, de cinc episodis, compta amb l’elenc original de l’obra teatral. Ambientada a principi de la dècada dels noranta, narra la història de Mimi, una tanatopràctica de renom que torna a la terra natal i es retroba amb el seu germà Jules i un antic amic que va abusar d’ella quan tenia 14 anys.El britànic Idris Elba, conegut pel seu paper de Russell Stringer Bell a The Wire, produeix i protagonitza aquest original thriller format per set episodis, que té la particularitat d’estar relatat en temps real. La trama segueix el viatge d’un avió segrestat mentre es dirigeix a Londres, un vol de set hores en el transcurs del qual les autoritats a terra lluiten per trobar respostes a tot el que està passant. Elba interpreta Sam Nelson, un home de negocis que ha de fer un pas endavant i utilitzar tota la seva astúcia per intentar salvar la vida dels passatgers. L’acompa­nya al capdavant del repartiment Archie Panjabi, en el paper de l’agent antiterrorista Zahra Gah­foor.Olivia Colman i Fionn Whitehead protagonitzen aquesta minisèrie de sis capítols del creador de Peaky Blinders Steve Knight que adapta la cèlebre novel·la de Charles Dickens. La història, una dura crítica a la societat de classes de l’època victoriana, submergeix els espectadors en la iniciació en l’edat adulta de Pip, un jove orfe la vida del qual canvia radicalment en conèixer la misteriosa i excèntrica Miss Havisham.