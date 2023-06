‘DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA’

Actualitzada 03/06/2023 a les 07:53

Una proposta musical en torn a l’assaig de Delphine Horvilleur. Hora: 21 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.De les 10 h a 13 h i de les 15 h a 18 h: taller d’iniciació a l’acordió aplicat al jazz a càrrec de Javier López Jaso. Casa comuna.De les 11 h a les 13 h i de les 16 h a les 18 h: actuacions d’acordionistes al carrer. Placeta de casa comuna.19.30h: concert a càrrec de la Fisorchestra Marchigiana. Plaça de la Germandat.Sant Julià de Lòria.10.30 h: pedalada popular. Circuits de dos i quatre quilòmetres, tancats al trànsit, acompanyats d’una banda de música.11 h: visita guiada al museu.12 h: Gregaris. Espectacle teatral sobre els valors de l’esport amb la Companyia Soon Circus.13 h: concert de cambra. Begoña Márquez, Elizabeth Downes i Antoni Serra (flauta travessera), i Cesc Joval, Pere Gonzàlez de Alaiza i David Francome (saxòfon). Pianista acompanyant: Míriam Manubens. Institut de Música d’Andorra la Vella.15 h: visita guiada. Una visita al museu en profunditat, de la mà dels guies de Bici Lab Andorra.16.30 h: La bicicleta avui dia, perspectives de futur. Cicle de reflexió, amb la participació de Cicland, BikeLogic i Bicicletas sin Fronteras.18 h: visita guiada al museu.Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta. Andorra la Vella.Actuació castellera internacional amb els Castellers d’Andorra i la Colla Castellera de Madrid. Hora: 17 h. Av. Meritxell, 112 (antiga Andorra Telecom). Andorra la Vella.L’espectacle Söns pels més menuts vol ser una experiència sensorial per als nadons de casa i les seves famílies, amb un format en què la proximitat el farà especial, proper i màgic. Hora: 10, 11 i 12 h.Prat del Roure. Escaldes-Engordany.Arriben els festivals de final de curs de les activitats culturals impulsades des del departament de Cultura i Afers Socials del comú d’Encamp! El primer festival serà el de dansa espanyola, que es farà en col·laboració amb el Club Esportiu Andorrà de Dansa. Hora: 17 h. Sala de festes del Complex esportiu i sociocultural. Encamp.Grups de joves presenten Trossos. Adaptació i direcció de Joan Hernández. Hora: 18 i 21 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.Un mercat en què trobaràs productes agrícoles autòctons, manufacturats i de proximitat. També hi són presents els comerços del barri i tallers artesanals a les 12 i a les 17 hores, realitzats per diferents comerciants i de temàtiques variades. Hora: 11 h. Centre històric. Andorra la Vella.Curs a càrrec de Laura Solsona.Centre cultural la Llacuna.Andorra la Vella.