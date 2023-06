Les sèries del mes (I)

Actualitzada 01/06/2023 a les 06:45

Lily Rose Depp i el cantant de The Weeknd a The Idol (HBO Max); Samuel L. Jackson en una nova sèrie de Marvel (Disney+); Idris Elba i Tom Holland en dos thrillers d’Apple TV+, o Lolita Flores a SkyShowtime són alguns dels protagonistes de les ficcions que s’estrenen a les plataformes aquest mes.També tornen sèries d’èxit com la tercera temporada de The Witcher, amb Henry Cavill (29 de juny a Netflix), la quarta de Jack Ryan (el 30 a Prime Video), la tercera de Valeria (dia 2 a Netflix), la segona d’And just like that (dia 22, a HBO Max) o la segona de Rapa (15 de juny a Movistar+).Creada conjuntament pel cantant The Weeknd i l’autor d’Euphoria Sam Levinson, la trama gira entorn d’una cantant en hores baixes disposada a recuperar el seu tron d’estrella pop quan coneix un misteriós propietari d’un club de Los Angeles amb un fosc passat. Tesfaye, una de les grans estrelles del pop mundial actual, és també el protagonista, al costat de Lily Rose Depp, i productor executiu de la sèrie, presentada a Canes.Lolita Flores i María Pujalte encapçalen el repartiment d’aquesta sèrie que gira al voltant d’un grup de cambreres de pis que netegen les habitacions d’un hotel de luxe al Mediterrani mentre intenten redreçar les seves pròpies vides. Composta per vuit episodis, ofereix una mirada optimista sobre “la capacitat de superació, la dignitat i l’amor”.Drama psicològic que, a través de múltiples línies temporals i perspectives, explora la desaparició de diverses joves al Carib arran d’una misteriosa mort que empeny la germana de la víctima a investigar. El repartiment és encapçalat per Alycia Debnam-Carey, Josh Bonzie, West Duchovny i Jayden Elijah.