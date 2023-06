‘Alienar el flux de la teva consciència’

Actualitzada 01/06/2023 a les 06:48

Projecció de la pel·lícula Alpinisme sense ficció i presentació del documental dels 50 anys del Club Pirinenc Andorrà. Hora: 20 h.La Massana.La sessió té una durada de 2 hores, en grup reduït, en un ambient serè propici a la reflexió i la relaxació.· Exercicis de meditació i mindfulness.· Exercicis d'introspecció.· Desenvolupament de la teva facultat d’autoobservació.· Desenvolupament d’una comprensió més sistèmica de la nostra existència fent referència a les lleis universals.Una experiència única, una autèntica cita amb la teva pròpia consciència. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.La bugada és una de les tasques de casa que més temps ens agafen. Per això, us portem un taller que ens proposa de gaudir d’aquest moment. De la mà de l’organitzadora professional Laura Varo (@Ordena_t_), farem un repàs al cicle de la bugada diferenciant les 5 etapes que el configuren i com gaudir de cascuna. Hora: de 18.30 a 19.30 h.Andorra la Vella.Presentació llibre Fruites i hortalisses, de Jin Shin Jyutsu, amb Carme Prats i Francina Anglada. Hora: 19 h.Ordino.Passeja pels racons de la casa pairal de la mà de l'esperit de Don Guillem d'Areny-Plandolit. Hora: 20 h.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria.Fins a l’1 de juliol.Recull d’algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol del 2023.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d’Autor de l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la seva setena mostra titulada KHRÔMA. L’univers emocional del color, una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a una altra.Escaldes-Engordany.