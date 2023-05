Tancat i barrat

Actualitzada 31/05/2023 a les 06:20

Succession ha arribat al final. I a més, per sempre. Després del capítol 4x10, acabat d’estrenar sota el títol de Con los ojos abiertos, no hi haurà més història per a la família Roy. Ni més capítols, ni més temporades, ni pel·lícules esdeveniment, ni spin-offs. Res de res.El CEO d’HBO, Casey Bloys, ja va deixar clar fa uns mesos que estava en contra de qualsevol continuació, tret que el creador de la sèrie, Jesse Armstrong, es presentés al seu despatx amb una idea sota el braç. Ara, amb el capítol final ja emès, ha estat la cap de sèries de drama d’HBO, Francesca Orsi, qui ha repetit el mateix discurs. És a dir, que tret d’un gir inesperat dels esdeveniments, Succession no tornarà en el futur de cap manera.“No, no es contempla aquesta opció”, ha assegurat Orsi a Deadline en referència a una hipotètica cinquena temporada. I un spin-off? “Sé que es va parlar de spin-offs, però no, en absolut”, ha recalcat. “Mai diré mai, però pel meu instint i sobre la base d’una sèrie de converses sobre l’evolució de Succession, en aquesta etapa no hi ha intenció de separar cap personatge per fer una altra sèrie”, ha dit la directiva. A més, està convençuda que la posició de Jesse Armstrong és la mateixa que la d’HBO. “Jesse, si torna a fer una sèrie, crec que serà completament original. Si es basa en una IP (Propietat Intel·lectual) o no, no n’estic segura, però serà una sèrie nova, una idea completament nova”, ha insistit.Així i tot, ha obert la porta al fet que el creador torni a treballar amb HBO després de l’èxit de Succession. “No estic segura del que farà a continuació, però estic desitjant asseure’m amb ell quan acabi la vaga de guionistes i veure què li agradaria fer”. I afegeix: “És un pensador original, i no tinc cap dubte que ens impressionarà i ens emocionarà una vegada més amb una cosa nova en algun moment.”