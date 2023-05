‘Coneix amb què et poden ajudar les flors de Bach’

Actualitzada 31/05/2023 a les 06:26

Projecció de Los Reyes del mundo, film de Laura Mora (Colòmbia, 2022). Hora: 21 h.Andorra la Vella.Amb Maite Marsal, Ciudatvandv. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.Conferència sobre la història de la indústria i la fabricació de càmeres a Espanya. Hora: 19 h.Sant Julià de Lòria.T’has plantejat la importància de conèixer-se i tenir una vida saludable per sentir-se millor? Aquest mes et proposem diferents activitats per millorar el teu benestar emocional. Hora: de 19 a 21 h.Andorra la Vella.Aprèn a reservar l'Uclic des del teu mòbil i gaudeix així del transport a la demanda d'Encamp amb total facilitat! Hora: 15 h.ncamp.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria.Fins a l’1 de juliol.Instal·lació interactiva que visualitza el pas inexorable del temps. Ella busca cosificar la frontera entre el present i el passat. En un espai fosc, un arc lluminós. Es tracta d'un portal del temps: quan l'espectador travessa aquesta demarcació, el seu reflex projectat es desplega en el temps gràcies a la tècnica de l’slit-scan.Andorra la Vella. Fins al 31 de maig.Una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país. Recordant el passat amb tecnologies del present.Ordino.Fins al 31 de maig.Recull d’algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.. Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol del 2023.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d'Autor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la seva setena mostra titulada KHRÔMA. L’univers emocional del color, una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.