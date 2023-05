El romanç i l'autoexpressió creativa són extremadament importants per a tu en aquest moment. Si no trobes una sortida per a aquesta energia i desig, embogiràs. Treballa per satisfer aquesta necessitat de manera creativa. El teu apassionament i creativitat són massa preciosos per desaprofitar-les. L'aspecte en joc d'avui us indica que jugueu un rol actiu en aquesta part de la vostra vida.