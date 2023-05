Actualitzada 30/05/2023 a les 06:53

LA PROPOSTA DEL DIA‘Clixé de Canòlich’Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.Fins a l’1 de juliol.Instal·lació interactiva que visualitza el pas inexorable del temps. Busca cosificar la frontera entre el present i el passat. En un espai fosc, un arc lluminós. Es tracta d'un portal del temps: quan l'espectador travessa aquesta demarcació, el seu reflex projectat es desplega en el temps gràcies a la tècnica de l’slit-scan.Andorra la Vella. Fins el 31 de maig.Una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país. Recordant el passat amb tecnologies del present.Ordino.Fins al 31 de maig.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol del 2023.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia.Ordino. Fins al 31 d’agost.Tretze relats de dones ciclistes de tots els temps il·lustren petits grans moments de la relació de la dona amb les dues rodes des de final del segle XIX fins als nostres dies. I d’utilitzar la bici com a eina per escapar del control de marits i pares, a lluitar per la igualtat en el ciclisme professionalAndorra la Vella. Fins al 30 de setembre.Exposició dels alumnes del curs. Projecte d’autor de l’Escola d’Art del comú d’Andorra la Vella.Andorra la Vella. Fins al 26 de juny.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la seva setena mostra, titulada Khrôma. L’univers emocional del color, una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les Valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país.Ordino.