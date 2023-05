Diada de Sant Romà de Vila d’Encamp

Actualitzada 29/05/2023 a les 06:47

12 h. Missa13 h. Ballada de sardanes i aperitiu popular.14 h. Dinar popular i concert amb ‘Makuka & los Afronautas’.Encamp.Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el Centre Històric. Repassarem la història d'Andorra en el seu context. Farem referència al ric patrimoni històric, cultural, natural i artístic que trobarem al llarg de l'acurat recorregut escollit. Hora: 18 h.Andorra la Vella.Aquest volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Farem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut en la història de la parròquia. Hora: 10.30 h.Escaldes-Engordany.Veniu a gaudir d'Escaldes – Caldea quan la claror del dia s’acaba i es converteix en foscor. Un agradable passeig per la parròquia d’Escaldes-Engordany, que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color que contribueix a alegrar considerablement els nostres sentits i a fer reviure les nostres emocions. Hora: 22 h.Escaldes - Engordany.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, des del 1900 fins al 1999, acompanyades d'un centenar d'aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes.Sant Julià de Lòria. Fins a l’1 de juliol.Instal·lació interactiva que visualitza el pas inexorable del temps. Busca cosificar la frontera entre el present i el passat. En un espai fosc, un arc lluminós. Es tracta d'un portal del temps: quan l'espectador travessa aquesta demarcació, el seu reflex projectat es desplega en el temps gràcies a la tècnica de l’slit-scan.Andorra la Vella. Fins el 31 de maig.Una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país. Recordant el passat amb tecnologies del present.Ordino.Fins al 31 de maig.Recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara resident a Andorra Spaska Peeva.Andorra la Vella.Fins al 8 de juliol del 2023.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia.Ordino. Fins al 31 d’agost.Tretze relats de dones ciclistes de tots els temps il·lustren petits grans moments de la relació de la dona amb les dues rodes des de final del segle XIX fins als nostres dies. I d’utilitzar la bici com a eina per escapar del control de marits i pares, a lluitar per la igualtat en el ciclisme professionalAndorra la Vella. Fins al 30 de setembre.