Avui podries treballar en diversos projectes diferents, de manera que intenta mantenir la concentració. En aquest moment l'energia astral en joc està augmentant el ritme de la comunicació a la teva vida. Avui el telèfon potser no pari de sonar. Mentrestant, potser has de fer algunes diligències. Alhora, el teu e-mail o Facebook podrien estar saturats. Avui intenta anar més a poc a poc i no et pressionis per complir amb tot.