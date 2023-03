Més 'Expediente X'?

Actualitzada 30/03/2023 a les 06:36

El retorn d’Expediente X podria ser realitat molt aviat. El creador de la sèrie original, Chris Carter, ha revelat en una entrevista amb motiu de la celebració del trentè aniversari de la mítica producció de FOX que Ryan Coogler, director de Black Panther: Wakanda Forever i Creed. La leyenda de Rocky, està treballant una nova versió de la història.“Acabo de parlar amb un jove, Ryan Coogler, que tornarà a muntar un Expediente X amb un repartiment divers”, confessa Carter a l’entrevista, per a un pòdcast de la CBC. “Així que té molta feina per endavant, perquè vam cobrir molt de territori”. A més, el veterà productor, director i guionista explica que la sèrie serà totalment diferent perquè actualment “estem fins al capdamunt de conspiracions”.Com pel que sembla el projecte es troba en la seva etapa inicial, no se sap en quina cadena o plataforma s’emetria aquest possible reboot. No obstant això, el més probable és que, d’acabar prosperant, finalment recaigui en Hulu en lloc de la llar original d’Expediente X, FOX, atès que FOX i 20th TV ja no formen part de la mateixa companyia després que Disney adquirís 21st Century FOX fa ja quatre anys. Això és el que ha succeït amb altres revivals d’antigues sèries de FOX actualment en marxa a Hulu, com Futurama i El rey de la colina.La ficció protagonitzada per David Duchovny i Gillian Anderson es va emetre originalment entre el 1993 i el 2001 i seguia els agents especials de l’FBI Fox Mulder i Dana Scully, que investigaven casos d’origen paranormal. Després del final, es van estrenar en cinemes dues pel·lícules, Expediente X: Enfréntate al futuro, el 1998, i X-Files: Creer es la clave, el 2008, i la ficció televisiva va ser reviscuda el 2016. Dos anys més tard, poc després de l’emissió del final de la segona temporada del revival, FOX va cancel·lar la sèrie.