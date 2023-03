Un nou canvi d'aires

Actualitzada 29/03/2023 a les 06:24

Ja se sap quin serà el següent destí de The White Lotus. Segons informa Variety, la sèrie creada per Mike White viatjarà a Tailàndia en la tercera temporada, un nou canvi d’escenari, d’ambient i de continent després de passar per Maui i Sicília. Això quadra amb el que White havia insinuat prèviament, que situava la nova tanda d’episodis de la sèrie d’èxit d’HBO en un lloc de l’Àsia. Uns episodis que, segons va comentar, tractarien temes com “la mort, la religió i l’espiritualitat orientals”.“Si la primera temporada es va centrar en els diners, la segona ho va fer en el sexe”, va indicar White en una entrevista realitzada després de l’emissió de l’últim episodi del segon lliurament. “La tercera temporada consistirà probablement en una mirada satírica i divertida sobre el món oriental. Crec que podria ser un ric tapís per fer una altra ronda deva afegir.Si, excepte sorpresa, la ficció continua rondant-se en resorts de luxe de la cadena Four Seasons, les opcions es redueixen, ja que el gegant hoteler tan sols compta amb quatre hotels al país asiàtic, situats en llocs molt diferents als vistos fins ara, i que poden donar molt de joc a la ficció.La producció dels nous episodis encara no ha començat, però pel que sembla White ja hauria estat a Tailàndia buscant localitzacions. Tampoc s’ha anunciat res sobre el possible repartiment, però com s’espera que es repeteixi l’esquema de la segona temporada, els actors seran pràcticament tots nous.Encara que Sicília va ser un molt bon decorat per a la segona tanda de capítols, White va revelar recentment que va estar a punt de gravar-se a França, perquè buscaven un país europeu que oferís ajudes a la producció i les opcions eren reduïdes. A més, estava previst que un dels intèrprets fos Evan Peters, que havia de fer el personatge que finalment va recaure en Will Sharpe.