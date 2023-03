Actualitzada 29/03/2023 a les 06:45

Taller de mona de Pasqua per a persones d’edat de 6 a 99 anys. Cal portar davantal i tupper. Hora: 17.30 h.Canillo.Apassionat de la descoberta del món i dels viatges, la curiositat de l’Eduard Micas va començar fa més de disset anys amb el propòsit de poder recórrer tot els països del món i ser el primer andorrà a visitar els 195 països reconeguts per l’ONU. Hora: 21 h.La Massana.Les persones invisibles de la societat de l’antic Egipte. A càrrec d’Anaïs Montoto Soto, arqueòloga i doctorada en egiptologia. Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Coneixerem plantes, preparats i hàbits que ens ajudaran a calmar símptomes com l’estrès crònic, l’ansietat, l’insomni i la depressió. Hora: 18 h. Hotel Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.Exposició d’aquarel·la de Mireia Tarrés.Escaldes-Engordany.Exposició de dibuix i fotografia amb Rosa Mujal i Jean-Luc Herbert.Ordino. Fins al 10 d’abril.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta.Encamp. Fins al 23 d’abril.Mostra monogràfica per desgranar la curiosa història particular que s’amaga darrere una de les peces que integra la col·lecció del museu, una història de ciclisme èpic, plena de romanticisme que no us podeu perdre.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’abril.Exposició de Jorge Colomina. Pintor espanyol autodidacte instal·lat a Nimes (França) i de reconeixement internacional, Colomina s’inspira en artistes de renom universal, com ara Picasso, Miró, Cézanne i Matisse, entre altresAndorra la Vella. Fins al 27 d’abril.Recorregut a través dels seus artífexs, lauredians en aquesta ocasió, però que representen tota la comunitat pirinenca, d’aquest art considerat menor de la talla i musicadura de la fusta. Horari: de dimarts a divendres de 16 h a 20 h i dissabte de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h.Sant Julià de Lòria.Exposició que recull trenta anys de carrera de l'artista Sam Bosque en un moment en què la seva obra es troba en un punt d'inflexió. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de maig.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Fins al 7 de gener del 2024.Color dins la foscor és una història personal, un diari il·lustrat que neix de la necessitat de compartir els alts i baixos que comporta passar per un càncer de mama. Hora: 19 h.Andorra la Vella.