Generalment, ets el signe més tímid del zodíac. No et resulta gaire fàcil convidar a sortir algú encara que ho facis amb nervis. Però ara, la combinació de les energies celestials et faran sorprenentment audaç per perseguir aquesta persona especial. Fes una cosa romàntica, com comprar-li roses o enviar-li una nota d'amor. La forta energia del dia t'incentivarà que ho facis, no et reprimeixis. Et sorprendràs gratament dels resultats.