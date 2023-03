El retorn d''Outlander'

Actualitzada 28/03/2023 a les 06:16

Amb el seu final a l’horitzó, Outlander ha concretat com i quan es produirà l’estrena de la setena temporada. Com s’havia avançat prèviament, el drama romàntic amb tints de fantasia tornarà a l’època estiuenca, tot i que realment s’avançarà una mica al canvi d’estació, ja que Starz ha programat la tornada per al 16 de juny. En aquella data, la cadena de pagament distribuirà en lineal i a través de les seves plataformes internacionals el primer episodi, que a Andorra estarà disponible a través de Movistar Plus+.Posteriorment, s’estrenarà un capítol cada divendres fins arribar als vuit que conformen la primera part d’aquesta temporada. En aquest sentit, els seus responsables han decidit dividir-la en dues parts per racionar els nous capítols.Pel que fa a la segona tanda, el canal ja ha confirmat que es podrà veure en algun moment per concretar del 2024. D’aquesta manera, els fans hauran d’esperar prop d’un any per poder veure completament la penúltima temporada, que compensarà la minsa quantitat d’episodis de la predecessora.Al costat de la data d’estrena s’han compartit diverses imatges de la setena temporada, que ressalten el protagonisme de Caitriona Balfe i Sam Heughan com Claire i Jamie, els grans pilars de la sèrie i de les novel·les de Diana Gabaldon. El repartiment el completen Kristin Atherton, que es ficarà a la pell de la germana de Jamie; Graham McTavish com Dougal MacKenzie, o el nouvingut Charles Vandervaart, que interpretarà el fill de Jamie en una edat més avançada.Al mateix temps que s’està desenvolupant el final d’Outlander, que es produirà amb la vuitena temporada, des de Starz ja s’està treballant en la seva preqüela, Outlander: Blood of My Blood. Al capdavant del projecte hi torna a haver Matthew B. Roberts, show­runner de la ficció original.