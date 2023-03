Avui et sentiràs capaç de fer-te càrrec de res. L'alineació dels planetes farà aflorar la teva habilitat natural de lideratge. Tot i que no t'agrada imposar les teves idees als altres, en aquest moment has de reconèixer la teva perícia. No tinguis por a parlar i fer saber el teu punt de vista. Podries ajudar el teu cap o companys de feina a veure una millor manera de fer les coses.