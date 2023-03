La campanya, a Diari TV

Actualitzada 27/03/2023 a les 06:11

Carles Enseñat, candidat número 3 de la llista nacional de Demòcrates, i Cerni Escalé, candidat a cap de Govern per Concòrdia, protagonitzen avui el primer dels cinc cara a cara temàtics que ha organitzat Diari TV, la televisió del Diari d’Andorra, al llarg d’aquesta segona setmana de campanya electoral. L’acord d’associació amb la UE centrarà aquest primer debat que, com la resta, es podrà seguir en streaming pel web d’aquest rotatiu, www.diariandorra.ad, i també pel Facebook del Diari, a partir de les 13 hores.El Diari ha escollit un format diferent de l’habitual, enfrontant dos candidats cada dia sobre temàtiques d’actualitat i d’interès per al país per tal de fomentar el debat i contrastar idees entre les diferents formacions que es presenten a les eleccions generals de diumenge. La periodista Lídia Raventós serà l’encarregada de conduir aquests cinc programes especials, que compten amb la realització d’Albert Cristòfol i Carles Quintana.Demà serà el torn de Judith Pallarés, cap de llista d’Acció, i Gerard Alís, número 1 de la territorial de Sant Julià del PS i SDP, per parlar del cost de la vida. El debat de dimecres tindrà com a eix temàtic el centre de recerca de Grifols a Ordino, amb Carine Montaner, candidata a cap de Govern per Andorra Endavant, i Joan Martínez Benazet, número 14 de la llista nacional de DA.L’habitatge centrarà el programa de dijous, que comptarà amb Judith Salazar, número 2 de la llista nacional de PS-SDP, i Víctor Filloy, tercer suplent de la llista nacional de Liberals. Divendres, última jornada de la campanya electoral, el cara a cara serà entre Xavier Espot, cap de Govern en funcions i candidat a la reelecció per part de Demòcrates, i Pere López, cap de llista de la coalició socialdemòcrata.Tots els debats tindran una durada d’una hora, excepte el dar-rer, que durarà una hora i mitja.