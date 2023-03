Avui t'has de comunicar de manera més directa. Et trobaràs en una situació en què els suggeriments o ser indirecte no funcionarà. Així que, amb l'energia celestial guiant-te, digues el que realment vols dir! En expressar-te de manera directa, els que t'envolten et podran comprendre millor. I encara si no els agrada el que tens per dir-los, almenys sabran on ets parat.