Netflix aposta pels jocs

Actualitzada 26/03/2023 a les 07:11

Netflix preveu duplicar en els propers mesos el nombre de jocs mòbils inclosos en el seu servei de subscripció, una proposta que no és tan coneguda ni utilitzada com el seu catàleg de sèries i pel·lícules, però que ha sobreviscut a moltes de les retallades i canvis d’estratègia de l’empresa en els últims temps.La companyia va començar a oferir jocs com a part de la subscripció al novembre del 2021. Es tracta de títols per a mòbil que es descarreguen de les botigues d’aplicacions d’Apple o Google, tot i que per poder jugar-hi és necessari tenir un compte de Netflix actiu.Alguns d’aquests jocs estan estretament relacionats amb les sèries de més èxit en la plataforma, com Stranger Things. D’altres són simplement jocs de mòbil que ja existien o adaptacions que Netflix inclou dins de la subscripció mensual, com Into the Breach, un joc d’estratègia per torns disponible en PC i Switch, però que en smartphones només és accessible per als qui estiguin donats d’alta a Netflix.En l’any i mig que el servei de jocs fa que funciona, la plataforma ha aconseguit crear un catàleg de 55 títols, però enguany espera afegir-ne 40 més. “Hi haurà nous jocs cada mes”, ha ressaltat la companyia.Al gener, Netflix va estrenar Valiant Hearts: Coming Home, el primer de tres jocs exclusius d’Ubisoft. El següent, que estarà disponible el 18 d’abril, és Mighty Quest: Rogue Palace, un joc de saquejadors ambientat en l’univers de The Mighty Quest for Epic Loot, un popular joc de rol multijugador gratuït que va estar actiu entre 2015 i 2016.Aquests i altres títols volen jugar un paper important en l’estratègia de l’empresa per mirar de frenar una probable fugida de subscriptors, provocada en bona part per les noves mesures que busquen posar fi al costum de compartir comptes entre diferents llars.