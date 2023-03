Després de l'Oscar

Actualitzada 25/03/2023 a les 07:22

L’actriu Jamie Lee Curtis serà la productora executiva i estrella convidada de la sèrie de comèdia The Sticky, inspirada en el robatori d’aproximadament tres tones de xarop d’auró a Quebec el 2011. La recentment guanyadora de l’Oscar serà part de l’elenc conformat també per Margo Martindale, Chris Diamantopoulos i Guillaume Cyr, segons ha informat la plataforma Amazon Prime Video en un comunicat.El desenvolupament de la sèrie, inspirada en el cas real del robatori del 70% del subministrament mundial de xarop d’auró, ja s’està duent a terme a la ciutat quebequesa de Mont-real. La producció retrata la competent agricultora de xarop Ruth Landry (Martindale), que cansada de la burocràcia del seu país i l’amenaça de perdre la granja decideix canviar el seu destí i el de la seva comunitat amb el robatori de milions de dòlars en xarop d’auró.El juliol del 2011 la policia canadenca va descobrir la sostracció de gairebé 10.000 barrils d’aquest producte –valorats en 22,3 milions de dòlars dels EUA– en uns magatzems situats a la localitat de Saint-Louis-de-Blanford, entre Mont-real i la ciutat de Quebec. L’autor del robatori va ser Richard Vallières, qui amb l’ajuda de més de dues desenes de còmplices se les va enginyar per substituir durant mesos el contingut dels barrils per aigua. Després de mesos d’investigació, la policia va detenir Vallières i 25 persones més i va recuperar el 65% del producte.El 2017, l’autor del furt es va enfrontar a un judici en el qual va declarar haver venut el xarop d’auró robat per vuit milions de dòlars i el 2022 va ser sentenciat a set anys i deu mesos de presó per robatori, frau i trànsit de mercaderies robades, així com al pagament d’una multa pel valor del producte que no es va localitzar. La història ja va aparèixer a la sèrie de Netflix Dirty Money.