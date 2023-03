‘Berta la caputxeta 3a generació’

Actualitzada 25/03/2023 a les 07:26

L’obra Preses transcorre en una presó de dones als anys quaranta, potser començament dels cinquanta, en alguna província espanyola. Set dones empresonades per motius diferents (robatori, prostitució, adulteri, delicte polític…) malviuen en una presó, ateses per monges, passant fred, gana i gairebé sense atenció mèdica. Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Berta és el nom de la nostra protagonista i pertany a la generació més jove d’una saga de dones que han estat enganyades i cruspides pel llop ferotge. Podrà la nostra protagonista alliberar-se d’aquesta xacra que persegueix la seva família? Hora: 17.30 h.Canillo.Tast de xocolata a càrrec de Xocland. Hora: 12 h.La Massana.Gaudeix d’una experiència de realitat virtual i competeix amb els teus amics per ser el millor del joc. Hora: 18.30 h.Andorra la Vella.Sessió de tech-house molt rítmic. Hora: 21.30.Andorra la Vella.Performance amb Emma Regada combinada amb el pianista Nicolas Ayache. Hora: 20.30 h.Escaldes-Engordany.Activitat inspirada per la banda sonora original de Khrôma en què es proposarà el repte a les famílies de pintar les peces musicals segons les emocions que els inspirin. Hora: 11.30, 12.30, 16 i 17 h.Andorra la Vella.En aquesta ocasió des de Sonadons us proposem un viatge per la sabana, ric d’experiències musicals i sonores, que ens traslladaran fins a l’Àfrica. Hora: 11 hores (infants de zero a 15 mesos) i a les 12 hores (infants de 15 mesos a tres anys).Sant Julià de Lòria.Selecció dels coneixements pràtics de Josep Pàmies per mantenir i recuperar la salut amb plantes medicinals: emocions, alimentació, aigua, magnesi i moltes coses més. Hora: 18 h.Escaldes-Engordany.Aquesta activitat permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Hora: 10.30 h.Andorra la Vella.Explorem el centre històric, part de les seves escultures, monuments i l’arquitectura d’avantguarda, on la il·luminació juga un paper preponderant. Hora: 19 h.Andorra la Vella.