Avui pots esperar molta activitat al teu veïnat. Moltes persones podrien anar i venir; hi podria haver nous veïns de mudança, o negocis que s'inauguren. No obstant això, hi podria haver congestions de trànsit, de manera que no és un bon dia per sortir amb la interlocutòria. La influència de l'alineació celestial implica que no serà fàcil moure's, especialment en qualsevol mena de vehicles.