Els anuncis revifen Netflix

Actualitzada 23/03/2023 a les 06:16

Netflix comença a observar els resultats del seu canvi de paradigma de negoci. La plataforma ha superat el milió de subscriptors al pla amb anuncis després del segon mes en funcionament als Estats Units, segons dades internes de la companyia revelats per Bloomberg. La dada no ha de prendre’s a la lleugera: la base d’abonats va créixer en més d’un 500% en el primer mes respecte a les dades inicials, i en un altre 50% en el segon. Això ha permès a la companyia complir les exigències dels anunciants.Això contrasta amb les dades corresponents a les dues primeres setmanes de funcionament d’aquesta modalitat, quan la companyia va reconèixer no haver arribat al nombre d’espectadors que havia promès a les marques. Aleshores ja es van relativitzar aquests resultats, per l’escàs marge que es va donar a la plataforma per provar l’eficàcia d’aquesta estratègia per revertir la crisi de resultats a la qual es va enfrontar el 2022.En tot cas, tal com especifica Bloomberg, aquestes bones dades tampoc han d’implicar de manera immediata una millora substancial dels resultats econòmics de Netflix. Al cap i a la fi, els plans similars d’altres compa­nyies a Amèrica del Nord, com Hulu i Peacock, continuen tenint més subscriptors. Cal tenir en compte, així mateix, que Netflix ja comptava amb 74 milions de socis als Estats Units. Les anàlisis més optimistes indiquen que la nova tarifa bàsica amb anuncis podria afegir entre 15 i 30 milions, però a llarg termini.Segons Neflix, els qui s’han abonat a aquesta tarifa més assequible són principalment nous usuaris o aquells als quals se’ls ha caducat la subscripció. Aquesta modalitat inclou algunes limitacions: a més de l’emissió d’anuncis, es restringeix el catàleg disponible, i no es permet descarregar continguts per veure’ls després offline.