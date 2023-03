Actualitzada 23/03/2023 a les 06:19

Encamp commemorarà el Dia mundial de l’aigua amb una jornada de portes obertes a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de les Pardines.Encamp.Conferència a càrrec de Miquel Lladó, professor d’Estratègia i Direcció General de l’IESE Business School. Ex CEO de Bimbo Europa i exvicepresident de nous negocis a PepsiCo Foods Spain&Portugal, entre altres càrrecs executius. Hora: 18.30 h.Andorra la Vella.Parlarem dels tipus de blockchain, de diferents tipus d’actius virtuals i d’exemples, agent d’actius virtuals, smart contracts… Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.El compositor andorrà Oriol Vilella iniciarà el cicle de conferències amb la presentació de la banda sonora original creada exclusivament per a l’exposició Khrôma. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Descobreix el món del te i endinsa’t en la tendència actual de gaudir de noves experiències de manera saludable. Hora: 19 h.Encamp.Exposició d’aquarel·la de Mireia Tarrés. Hotel RocEscaldes-Engordany.Exposició de dibuix i fotografia amb Rosa Mujal i Jean Luc Herbert.Ordino. Fins al 10 d’abril.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta.Encamp. Fins al 23 d’abril.Mostra monogràfica per desgranar la curiosa història particular que s’amaga darrere d’una de les peces que integra la col·lecció del museu, una història de ciclisme èpic, plena de romanticisme que no us podeu perdre.. Andorra la Vella. Fins a l’1 d’abril.Exposició de Jorge Colomina. Pintor espanyol autodidacte instal·lat a Nimes (França) i de reconeixement internacional, Colomina s’inspira en artistes de renom universal com ara Picasso, Miró, Cézanne o Matisse, entre d’altres Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 d’abril.Recorregut a través dels seus artífexs, lauredians en aquesta ocasió, però que representen tota la comunitat pirinenca, d’aquest art considerat menor de la talla i musicadura de la fusta. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.. Sant Julià de Lòria.